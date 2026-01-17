Fabrikada büyük patlama: Ölü ve yaralılar var
Erzurum’da sanayi sitesinde faaliyet gösteren mobilya fabrikasında çıkan yangında ekipler, mahsur kalan 8 kişiyi kurtarıp, hastaneye kaldırdı ancak tedavi altına alınan 8 kişiden 2'si hastanede yaşamını yitirdi.
Kaynak: DHA / İHA
Bugün öğle saatlerinde Yakutiye ilçesi Sanayi sitesinde bulunan bir mobilya fabrikasında yaşanan patlama sonrası çıkan yangın güçlükle kontrol altına alınırken 2 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi de yaralandı.
Henüz çıkış nedeni belirlenemeyen yangın kısa sürede büyürken, olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yangına müdahale için Emniyet Müdürlüğünce TOMA’lar da bölgeye sevk edildi.
İş makinası ile yangının meydana geldiği işletmenin duvarı ve camları yıkılarak yaralılara ulaşıldı.
