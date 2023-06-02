Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi

Çocuk oyun grubu ve lunapark imal edilen fabrikadaki hammaddeler polyester ve kauçuk olduğu için alevler kısa sürede büyüdü. Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 30 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.