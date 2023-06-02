Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi
Bursa’nın Nilüfer ilçesinde lunaparklara kauçuk üreten bir fabrikada yangın çıktı. Yangına 30 itfaiye, 100'den fazla itfaiyeci müdahale ederken fabrikadan yükselen alevler geceyi gündüze çevirdi.
Alınan bilgiye göre, merkez Nilüfer ilçesi Minareliçavuş Mahallesi Kırmızı Cadde üzerindeki Starpark isimli fabrikada 22.10 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.
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Çocuk oyun grubu ve lunapark imal edilen fabrikadaki hammaddeler polyester ve kauçuk olduğu için alevler kısa sürede büyüdü. Sanayi bölgesinin itfaiye ekipleri ve Bursa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 30 itfaiye aracıyla yangına müdahale edildi.
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Yangın 1,5 saatlik çalışmayla kısmen kontrol altına alınırken, dumanlardan etkilenen bazı itfaiyecilere 112 ekipleri müdahale etti. Bazı itfaiyecilere de ayran ikram edildi.
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Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş da olay yerine gelerek itfaiyenin yöneticilerinden bilgi aldı.
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