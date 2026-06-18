Fabrikada kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanına da taşan arbedede taraflardan biri tüfekle ateş açarken, karşı gruptakiler de bıçaklarla saldırdı. Çıkan kanlı kavgada 47 yaşındaki C.E. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, S.Y. isimli diğer şahıs ise sırtından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Fabrika çalışanlarının büyük bir dehşet içerisinde şahit olduğu olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.