Fabrikada kanlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi'nde yer alan bir tekstil fabrikasında, alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada 47 yaşındaki C.E. hayatını kaybetti, S.Y. ise ağır yaralandı.
Olay, saat 10.30 sıralarında, Kapaklı'nın İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Organize Sanayi Bölgesi'ndeki tekstil fabrikasında meydana geldi. İki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma başladı. Mesai saatleri içerisinde, saat 10.30 sıralarında fitili ateşlenen bu gerginlik, kısa sürede kontrol çıkarak silah ve bıçakların kullanıldığı ölümcül bir kavgaya dönüştü.
Edinilen bilgiye göre, fabrikanın üretim alanına da taşan arbedede taraflardan biri tüfekle ateş açarken, karşı gruptakiler de bıçaklarla saldırdı. Çıkan kanlı kavgada 47 yaşındaki C.E. vücuduna isabet eden saçmalarla ağır yaralanırken, S.Y. isimli diğer şahıs ise sırtından ve karnından aldığı bıçak darbeleriyle kanlar içinde yere yığıldı. Fabrika çalışanlarının büyük bir dehşet içerisinde şahit olduğu olayın ardından, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edildi.
Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ağır yaralılar, ambulanslarla hızla Çerkezköy ilçesinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabalarına rağmen, tüfekle vurulan 47 yaşındaki C.E. kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Selim Y.'nin ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.
Polis ekipleri, fabrikada incelemede bulundu. Güvenlik kameralarını da inceleyen polis, olaya karıştığını belirlediği 3 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)