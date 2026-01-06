Fabrikadaki yangında 19 yaşındaki gencin trajik ölümü kahretti

Dumandan etkilenerek fenalaşan 19 yaşındaki S.Y. isimli işçi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan işçi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İlk belirlemelere göre ve diğer işçilerin anlattıklarına göre S.Y.'in yangını fark etmesiyle arkadaşlarını uyandırdığı, ardından pantolonunu giymek için geri döndüğü esnada dumandan etkilendiği öğrenildi.