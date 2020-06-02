Facebook çalışanları Zuckerberg’e isyan etti!

Zuckerberg, “Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek. Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik” diyerek bunu savundu.



