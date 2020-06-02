Facebook çalışanları Zuckerberg’e isyan etti!
Sosyal paylaşım sitesi Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg'in, ABD'deki protestolar ile ilgili sessiz kalması Facebook çalışanlarını isyan ettirdi.
Facebook’un kurucusu ve CEO’su Mark Zuckerberg, ilk kez kendi şirketinin çalışanları tarafından yoğun eleştirilere maruz kaldı.
ABD'de Afro-Amerikan George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonrası büyük olaylar çıktı. Yaşanan kaosun Başkan Donald Trump ile sosyal medya platformları arasındaki soğuk savaş dönemine denk gelmesi dikkat çekti.
ZUCKERBERG'E KARŞI ÇALIŞANLARDAN SANAL AYAKLANMA
Facebook CEO'su Mark Zuckerberg, Trump'ın Minneapolis'teki olaylarla ilgili yazdığı, “Yağma başladığında silahların ateşlenmesi de başlar” mesajıyla ilgili bir eylemde bulunmama kararı aldı.
Zuckerberg, “Birçok kişinin, başkanın mesajıyla ilgili tutumumuz nedeniyle üzüldüğünün farkındayım. Ancak politikamız, açıkça zarara ya da tehlikeye neden olmadıkça her fikre yer vermek. Ayrıca bu gönderiyi aynen kullandık çünkü Ulusal Muhafızlar'ın olaya dahil olması ve hükümetin güç kullanma kararı alıp almadığıyla ilgili insanların bilgi sahibi olmasını istedik” diyerek bunu savundu.