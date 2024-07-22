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Faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunda feci kaza

Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, akaryakıt istasyonunda yakıt alan kamyonete çarptı. Faciadan dönülen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunda feci kaza - Resim: 1

Kaza, Bursa-Eskişehir çevre yolu Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. R.Ç.’nin kontrolünü yitirdiği cip, savrulup akaryakıt istasyonuna girerek yakıt alan kamyonete çarptı.

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Faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunda feci kaza - Resim: 2

Akaryakıt istasyonu çalışanı cipi son anda fark edip, kaçtı. 

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Faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunda feci kaza - Resim: 3

Kamyonetin yolcu koltuğunda kapı açık halde oturan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. 

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Faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunda feci kaza - Resim: 4

Kazada, akaryakıt istasyonunun 2 yakıt pompası da zarar gördü.

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