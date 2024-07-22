Faciadan dönüldü: Akaryakıt istasyonunda feci kaza
Eskişehir'de sürücüsünün kontrolünü kaybettiği cip, akaryakıt istasyonunda yakıt alan kamyonete çarptı. Faciadan dönülen kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, Bursa-Eskişehir çevre yolu Batıkent Mahallesi mevkisinde meydana geldi. R.Ç.’nin kontrolünü yitirdiği cip, savrulup akaryakıt istasyonuna girerek yakıt alan kamyonete çarptı.
1 / 7
Akaryakıt istasyonu çalışanı cipi son anda fark edip, kaçtı.
2 / 7
Kamyonetin yolcu koltuğunda kapı açık halde oturan kişi ise kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
3 / 7
Kazada, akaryakıt istasyonunun 2 yakıt pompası da zarar gördü.
4 / 7