Fagradals Yanardağı tam 6 bin yıl sonra faaliyete geçti
İzlanda'nın güneybatısındaki Reykjanes Yarımadasında geçtiğimiz üç hafta içinde 40 binden fazla deprem meydana geldi.
İzlanda'nın başkenti Reykjavik'in yakınlarındaki Reykjanes Yarımadasında bulunan Fagradals Yanardağı faaliyete geçti.
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İzlanda Meteoroloji Servisi tarafından yapılan açıklamada, 6 bin yıldır hareket görülmeyen yanardağda akşam saatlerinde meydana gelen patlamanın web kameraları ve uydu görüntüleri aracılığıyla doğrulandığı duyuruldu.
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Bölgeye inceleme yapmak üzere gönderilen helikopterden alınan ilk görüntülerde akan lavlar kameraya yansıdı. Patlamanın yarımadada 781 yıldır kaydedilen ilk volkanik hareket olduğu vurgulandı.
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Acil Durum Yönetimi Departmanı tarafından yapılan açıklamada ise yanardağın en yakın yoldan yaklaşık 2.5 kilometre uzak bir vadide olması nedeniyle tahliye işlemini gerek duyulmadığı ifade edildi.
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