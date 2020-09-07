Faiz indirimi kredili konut satışlarını patlattı
Haziran-Ağustos döneminde kamu bankaları tarafından tarihin en düşük faiz oranlarıyla verilen krediler konut satışlarına pozitif yansıyarak, mevcut stokların erimesini sağladı. Bir süredir sektörde yaşanan daralmayla birlikte yeni ruhsat alımı azalınca, stokta son 10 yılın en yüksek azalmalarından biri yaşandı. Konut talebinin ise devam ettiği ifade edildi. ...
Yaz ayları konut piyasası için de oldukça sıcak geçti. Kamu bankalarının birinci el ve ikinci el konutta kredi faizini düşüren kampanyaları ile ev sahibi olmak isteyenler hızla hareketlendi.
2020 yılı Temmuz ayı sonu itibariyle 854 bin 126 adet konut satıldı. Bu satış, 2019'un aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 40.5 oranında artışı getirdi. Son 2.5 yılda ise yeni konut yapımına ilişkin alınan ruhsatlar büyük düşüş gösterdi.
Yıllık 1 milyon 200 bin civarında konut üretilirken bu oran 300 binin altına düştü. Yapılan hesaplarla Türkiye genelindeki konut stokunun önemli bir azalma gösterdiği kaydedildi. Konut ihtiyacı ise devam ediyor.
13'ü bitmemiş konut stoklarından oluştu. Haziran ayında ise satışların yüzde 49.92'si bitmiş, yüzde 50.08'i bitmemiş konut stoklarından meydana geldi. 'REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi Temmuz 2020' sonuçlarına göre, markalı konutlarda stok erime hızı son 10 yılın en yüksek ikinci seviyesinde seyretti. Haziran ayında, bir önceki ayın oranı 3.79'dan 11.96 seviyesine yükselen stok erime hızı, Temmuz ayında da 11.78 seviyesini korudu. Temmuz'da markalı konutlarda yaşanan stok erime hızı rakamlarına bakıldığında adet bazında yüzde 11.78 oranında erime tespit edildi. Haziran ayında stok erime hızı yüzde 11.96 oranında yaşandı.