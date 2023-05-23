Faiz ve cezalar siliniyor! İşte 10 soruda borç yapılandırma
Milyonları ilgilendiren borç yapılandırma yasası yürürlüğe girdi. Düzenlemeye göre, 31 Aralık 2022 tarihine kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırılabilecek. Son başvuru tarihi 31 Mayıs olarak belirlenen düzenlemede başvuru tarihi 1 ay daha uzatıldı.
İçinde kesinleşmiş alacakların yeniden yapılandırılması, kesinleşmemiş ve dava safhasında bulunan alacaklar, inceleme ve tarhiyat aşamasında bulunan alacaklar, matrah ve vergi artırımı, işletme kayıtlarının düzeltilmesi, bazı kurumlar vergisi mükelleflerine son dakika sürprizi ek vergi, deprem bölgesine yönelik özel düzenlemeler gibi düzenlemelerin de yer aldığı 7440 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun dünkü Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
HANGİ BORÇLAR YAPILANDIRILACAK, BORCUMU NASIL ÖĞRENEBİLİRİM?
Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor.
Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.
İnternet vergi dairesine giriş yaparak borcunuzu görüntüleyebilirsiniz.
PEŞİN ÖDEMEDEKİ AVANTAJLAR NELER, BORÇLAR KAÇ TAKSİTLE ÖDENEBİLİR?
Borcun peşin ödenmesi durumunda yurt içi ÜFE tutarının yüzde 90'ından vazgeçilecek. Borç idari para cezasıysa asıl alacaktan yüzde 25 oranında indirim sağlanacak. Ödenecek alacağın feri alacaktan ibaret olması durumunda feri alacak yerine Yİ-ÜFE aylık değişim oranları esas alınarak hesaplanacak tutardan yüzde 50 indirim yapılacak.
Önceki borç yapılandırmalarda 36 ay olan üst sınır 48 aya çıktı. Azami süreler aşılmamak kaydıyla bu düzenlemeye göre yapılandırılan borçlar 12, 18, 24, 36 veya 48 eşit taksitte ödenebilecek. Borçlular, ödeme seçeneklerinden birini başvuru sırasında tercih edecek.
Borcunu peşin ya da daha kısa sürede ödeyenler avantajlı olacak. Vergi ve prim borçları başta olmak üzere birçok kuruma ödenmeyen borçların cezaları silinecek.
Spor kulüpleri ise borçlarını 120 eşit taksitle ödeyebilecek.
YAPILANDIRMA BAŞVURUSU İÇİN SÜRE SINIRI VAR MI?
Bu fırsattan yararlanmak isteyenlerin 31 Mayıs 2023'e kadar başvuruda bulunması gerekiyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı, SGK, Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyelere ödenecek tutarların ilk taksiti 30 Haziran'a kadar, diğer taksitler de bu tarihi takip eden aylık dönemler halinde azami 48 ay eşit taksitte ödenebilecek.