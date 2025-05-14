Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor

Bankaların faizsiz kredi fırsatları devam ediyor. Yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi tutarı 25 bin TL'den başlayıp 75 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki en yüksek sıfır faizli kredi hangi bankada? İşte mayıs ayının faizsiz kredi kampanyaları...