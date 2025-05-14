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Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor

Mayıs ayı itibarıyla bankaların yeni müşterilerine sunduğu faizsiz kredi tutarı 75 bin TL'ye yükseldi. İşte en yüksek sıfır faizli kredi veren bankalar....

Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor - Resim: 1

Bankaların faizsiz kredi fırsatları devam ediyor. Yeni müşterilere sunulan faizsiz kredi tutarı 25 bin TL'den başlayıp 75 bin TL'ye kadar çıkıyor. Peki en yüksek sıfır faizli kredi hangi bankada? İşte mayıs ayının faizsiz kredi kampanyaları...

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Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor - Resim: 2

QNB

Faizsiz kredi tutarı: 75.000 TL

50.000 TL ihtiyaç kredisi + 25.000 TL taksitli nakit avans

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Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor - Resim: 3

GARANTİ BBVA

Faizsiz kredi tutarı: 75.000 TL

50.000 TL ihtiyaç kredisi + 25.000 TL taksitli nakit avans

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Faiz yok, taksit var! Bu bankalar 75 bin TL'ye kadar faizsiz kredi veriyor - Resim: 4

TEB

Faizsiz kredi tutarı: 75.000 TL

50.000 TL ihtiyaç kredisi + 25.000 TL taksitli nakit avans

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