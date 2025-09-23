Faizler eridi; Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk Lirası'nı güçlendirmek için peş peşe aldığı kararların ardından bankaların Türk Lirası mevduat faizi oranları da değişti. 23 Eylül 2025 itibariyle artık TL'ye aylık yüzde 50 ve üzerinde faiz veren sadece 11 banka kaldı. İşte 200 bin TL üzerinden yapılan hesaplamayla 32 günde TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 200 bin TL'nin nin 32 günlük getirisi...
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın temmuz ve eylül aylarında yaptığı faiz indirimleri, bankalardaki mevduat faizlerini doğrudan etkiledi. Temmuz öncesinde yüzde 53 seviyesine kadar çıkan oranlar, eylül itibarıyla en yüksek yüzde 48 seviyesine geriledi. Merkez Bankası temmuz ayında 300 baz puan, eylül ayında ise 250 baz puan indirime giderek politika faizini yüzde 46’dan yüzde 40,5’e düşürdü. Bu kararların ardından bankalarda kredi ve mevduat faizlerinde aşağı yönlü hareket gözlendi.
11 Eylül’deki karar öncesinde bankalarda en yüksek mevduat faizi yüzde 49 seviyesindeyken, ağırlıklı oranlar yüzde 43-49 aralığında değişiyordu. Son süreçte ise bankalar oranları 1-2 puan aşağı çekti.
Şu anda bankalarda en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 48 oldu. Ancak bankalar, yeni müşteri kazanımı için “hoş geldin faizi” kampanyaları uyguluyor. Bu kapsamda bankaya ilk kez müşteri olanlara yüksek oranlı faiz sunulurken, mevcut müşteriler daha düşük faiz oranlarından yararlanabiliyor. İşte 23 Eylül 2025 itibariyle 200 bin TL üzerinden yapılan hesaplamayla 32 günde TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 200 bin TL'nin nin 32 günlük getirisi...
ODEABANK
Faiz oranı: 40
Vade sonu tutar: 205.786,30 TL
Net kazanç: 5.786,30 TL