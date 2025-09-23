Faizler eridi; Türk Lirası'na en yüksek faizi veren banka değişti

Şu anda bankalarda en yüksek mevduat faiz oranı yüzde 48 oldu. Ancak bankalar, yeni müşteri kazanımı için “hoş geldin faizi” kampanyaları uyguluyor. Bu kapsamda bankaya ilk kez müşteri olanlara yüksek oranlı faiz sunulurken, mevcut müşteriler daha düşük faiz oranlarından yararlanabiliyor. İşte 23 Eylül 2025 itibariyle 200 bin TL üzerinden yapılan hesaplamayla 32 günde TL'ye en yüksek faizi veren bankalar ve 200 bin TL'nin nin 32 günlük getirisi...