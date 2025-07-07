Faizsiz kredi kampanyalarında üst sınır 85 bin TL'ye çıktı!
Bankaların faizsiz kredi kampanyaları devam ediyor. Temmuz ayı itibariyle faizsiz kredi üst limiti 85 bin liraya ulaştı.
İhtiyaç kredisi faiz oranlarının yüksek seyrettiği bu dönemde, nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar gözünü bankaların sunduğu faizsiz kredi kampanyalarına çevirdi. Bankalar ise özellikle yeni müşteri kazanmak adına faizsiz kredi yarışına girmiş durumda.
Son dönemde dikkat çeken kampanyalarda, faizsiz kredi tutarları 85 bin TL'ye kadar yükseldi. Bu kampanyalardan yararlanmak isteyenler için alt sınır ise 50 bin TL olarak belirlendi. Kampanya koşulları ve kredi detayları ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor.
İşte temmuz ayı itibariyle bankaların sunduğu faizsiz kredi seçenekleri...
Denizbank: 50 bin TL (3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans)
İş Bankası: 55 bin TL (3 ay vadeli 25.000 TL’ye varan taksitli nakit avans, 1 ay vadeli 30.000 TL’ye varan ek hesap)
Enpara: 60 bin TL (6 aya varan vade ile, 60.000 TL’ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi)