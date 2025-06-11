Faizsiz kredi veren bankalar limiti yükseltti! Hangi banka ne kadar kredi veriyor?
Faizsiz kredi fırsatları haziran ayında da devam ediyor. Peki hangi bankalar sıfır faizli kredi veriyor, yeni müşterilere özel kampanyalar neler? İşte haziran ayının faizsiz kredi kampanyaları...
Yeni müşterilerine özel faizsiz kredi veren bankalar haziran ayında 75 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi ve taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.
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Faizsiz kredi sağlayan bankaların sunduğu avantajlar, kredi limiti ve başvuru koşullarına göre değişiklik gösterebiliyor.
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Peki haziran ayında hangi banka faizsiz kredi veriyor? Başvuru şartları neler ve ne kadar kredi sağlanıyor? İşte güncel faizsiz kredi seçenekleri...
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DENİZBANK
Faiz Oranı: Yüzde 0 (Faizsiz)
Toplam Tutar: 45 bin TL
20 bin TL kredi (3 ay vadeli)
25 bin TL taksitli nakit avans (3 ay vadeli)
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