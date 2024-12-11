Faizsiz kredi veren bankalar musluğu sonuna kadar açtı: 75 bin TL'ye yükseldi
Bankalar faizsiz kredi kampanyalarını güncelledi. Yeni müşterilere özel faizsiz kredi tutarı 75 bin TL'ye kadar çıktı. İşte faizsiz kredi veren bankalar...
Aralık ayının faizsiz kredi kampanyaları belli oldu. Bankalar, yeni müşterilere özel faizsiz kredi fırsatı sunuyor. Sıfır faizli kredi tutarı 55 bin TL'den 75 bin TL'ye çıktı. Peki hangi bankalar faizsiz kredi veriyor? İşte aralık ayının faizsiz kredi fırsatları...
AKBANK
Akbank, yeni müşterilerine 6 ay vadeli 25 bin TL faizsiz kredi, 3 ay vadeli 25 bin TL taksitli avans ve artı para imkanı sunuyor. Kampanya, 1 Aralık-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.
ALBARAKA TÜRK
Albaraka Türk yeni müşterilerine 6 ay vadeli (3 ay ertelemeli) 15 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuyor. Bu kampanya uzun vadeli ve faizsiz kredi almak isteyenler için avantajlı bir fırsat sunuyor.
DENİZBANK
Denizbank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veriyor. Ayrıca, 6 aya kadar vadeli 10 bin TL faizsiz kredi de mevcut. Kampanya 1 Aralık-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.