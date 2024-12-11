Faizsiz kredi veren bankalar musluğu sonuna kadar açtı: 75 bin TL'ye yükseldi

DENİZBANK

Denizbank, yeni müşterilerine 3 ay vadeli 25 bin TL’ye kadar faizsiz kredi veriyor. Ayrıca, 6 aya kadar vadeli 10 bin TL faizsiz kredi de mevcut. Kampanya 1 Aralık-31 Aralık 2024 tarihleri arasında geçerli.