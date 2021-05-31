Fakir ülkelerin maruz kaldığı aşı eşitsizliği sürüyor
Dünya çapında uygulanan 1,9 milyar aşının yalnızca yüzde 1'inin Afrika'ya verilmesi aşı eşitsizliğini gözler önüne seriyor.
AFRİKA KITASINDA NÜFUSUN YÜZDE 2'SİNDEN DAHA AZI AŞI OLDU
Afrika’daki aşı yetersizliği ve dozların yetersiz tedariği dünyanın bir numaralı sorun olmaya devam ediyor. Bazı varlıklı ülkelerin nüfuslarının yarısından fazlasını aşıladığı bir dönemde, şu ana kadar Afrika kıtasında yalnızca 28 milyon doz uygulandı. Bu rakam kıta nüfusunun yüzde ikisinden daha az.
Afrika’daki yetersiz aşı tedariğinde yaşanan sorunlar büyük ölçüde, 40 Afrika ülkesinin, aşı eşitliğini teşvik etmek için ucuz dozlar sağlamak için tasarlanan program olan DSÖ’nün Covax porogramına güvenmesinden ileri geliyor. Sarf malzemelerinin Hindistan Serum Enstitüsü'nden gelmesi gerekiyordu, ancak şimdi bu kaynaklar, Hindistan'da ev içi kullanım için yönlendirildi.
Bununla birlikte, DSÖ Afrika'nın önümüzdeki altı hafta içinde ilk dozu alanlara ikinci aşıları vermek için en az 20 milyon AstraZeneca dozuna ihtiyacı olduğunu duyurdu. Ayrıca, kıtanın Eylül ayına kadar nüfusunun yüzde 10'unu aşılamasını sağlamak için 200 milyon doz daha onaylanmış aşıya ihtiyaç var.
"AFRİKA'NIN AŞIYA ŞİMDİ İHTİYACI VAR"
DSÖ Afrika bölge direktörü Dr. Matshidiso Moeti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Afrika'nın şimdi aşılara ihtiyacı var. Aşılama kampanyaları herhangi bir duraklama, can kaybına ve umut kaybına yol açacaktır. Bununla birlikte, Afrika'nın üçüncü dalganın zirvesinde olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Vakaların arttığını ve zamanın ilerlediğini biliyoruz, bu nedenle, en savunmasız insanları tam olarak korumak için doz paylaşımını hızlandırmaları için yüksek risk gruplarını aşılayan ülkelere acilen çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.