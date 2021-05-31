Fakir ülkelerin maruz kaldığı aşı eşitsizliği sürüyor

"AFRİKA'NIN AŞIYA ŞİMDİ İHTİYACI VAR"

DSÖ Afrika bölge direktörü Dr. Matshidiso Moeti, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Afrika'nın şimdi aşılara ihtiyacı var. Aşılama kampanyaları herhangi bir duraklama, can kaybına ve umut kaybına yol açacaktır. Bununla birlikte, Afrika'nın üçüncü dalganın zirvesinde olup olmadığını söylemek için henüz çok erken. Vakaların arttığını ve zamanın ilerlediğini biliyoruz, bu nedenle, en savunmasız insanları tam olarak korumak için doz paylaşımını hızlandırmaları için yüksek risk gruplarını aşılayan ülkelere acilen çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.