Fanatik balıkçı çıldırdı: Galibiyeti yüzde 75 indirimle kutladı

Samsunspor'un başarısı sürdükçe kampanyalarının devam edeceğini belirten balıkçı Habil Yurtseven, "Samsunspor, Avrupa’da bu çok mutluluk veren bir şey. Samsun, Avrupa’ya gitsin, bedava balık dağıtacaktım. Bugün bu hamsileri bedava dağıtsaydım bazı vatandaşlarımız alamaz diye sembolik bir rakam belirleyip hamsileri satışa çıkardım. Bugün tezgahlarda hamsinin kilosu 100 TL. Ben de 2 kilosunu 50 TL’ye sattım. Arabamda yaklaşık 1,5 ton balık var. Bunları 1-2 saatte satarım” dedi.