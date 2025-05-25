Fareyi kovmak isterken, komşularını hastanelik ettiler
Tokat'ta 2 kadın, fareleri kaçırmak için binanın çatısında kükürt ve ispirto yaktı. Apartmanı saran kimyasal dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaynak: İHA
Tokat'ta Bedestenilioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerindeki Oğulkent Sitesi F Blok'ta yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.
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İddiaya göre iki kadın, apartmanda görülen farelerden kurtulmak için çatı katında kükürt yakarak duman çıkarmaya çalıştı.
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Ancak kükürdün üzerine ispirto dökülüp yakılması sonucu beklenmedik bir kimyasal reaksiyon meydana geldi.
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Kadınların fareleri dumanla kaçırmak için denedikleri yöntem sonucu çatıdan yayılan yoğun kimyasal duman, saniyeler içinde apartmanın tamamına yayıldı.
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