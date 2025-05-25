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  4. Bir ilimizde kimyasal alarm! Çok sayıda kişi hastanelik oldu

Fareyi kovmak isterken, komşularını hastanelik ettiler

Tokat'ta 2 kadın, fareleri kaçırmak için binanın çatısında kükürt ve ispirto yaktı. Apartmanı saran kimyasal dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
Fareyi kovmak isterken, komşularını hastanelik ettiler - Resim: 1

Tokat'ta Bedestenilioğlu Mahallesi Derbent Caddesi üzerindeki Oğulkent Sitesi F Blok'ta yaşanan olay, mahalle sakinlerine korku dolu anlar yaşattı.

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Fareyi kovmak isterken, komşularını hastanelik ettiler - Resim: 2

İddiaya göre iki kadın, apartmanda görülen farelerden kurtulmak için çatı katında kükürt yakarak duman çıkarmaya çalıştı.

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Fareyi kovmak isterken, komşularını hastanelik ettiler - Resim: 3

Ancak kükürdün üzerine ispirto dökülüp yakılması sonucu beklenmedik bir kimyasal reaksiyon meydana geldi.

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Fareyi kovmak isterken, komşularını hastanelik ettiler - Resim: 4

 Kadınların fareleri dumanla kaçırmak için denedikleri yöntem sonucu çatıdan yayılan yoğun kimyasal duman, saniyeler içinde apartmanın tamamına yayıldı.

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