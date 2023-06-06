Fatih Portakal yeni asgari ücreti açıkladı

5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 15.26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39,59 oldu. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakamın memur ve emeklinin yanı sıra asgari ücret zammı için de belirleyici olması bekleniyor.