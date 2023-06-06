Fatih Portakal yeni asgari ücreti açıkladı
Gazeteci Fatih Portakal, dün akşamki programda asgari ücret için rakam verdi.
Milyonlarca çalışanın gözü Temmuz ayında yapılacak asgari ücret zammında. Sözcü TV'de sunuculuk yapan gazeteci Fatih Portakal, yeni asgari ücret için kulislerden kulağına gelen rakamı paylaştı.
Hükümet kaynaklarından edindiği bilgiyi paylaşan Fatih Portakal, yeni asgari ücretin 11 bin 500 TL olacağını söyledi. Bu rakam göre asgari ücrete yaklaşık yüzde 35 oranında zam yapılacak.
Öte yandan hükümet tarafından işverene de bir kolaylık sağlanacağını muhtemelen asgari ücretten vergi alınmayacağını aktardı.
5 AYLIK ENFLASYON FARKI YÜZDE 15.26
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mayıs ayında Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yüzde 0,04 arttı, yıllık bazda TÜFE yüzde 39,59 oldu. 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak gerçekleşti. Bu rakamın memur ve emeklinin yanı sıra asgari ücret zammı için de belirleyici olması bekleniyor.