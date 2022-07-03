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  4. Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı: Siparişlere yetişemiyor!

Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı: Siparişlere yetişemiyor!

Bursalı ustanın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'nda bulunan kılıcının benzerini yaptığı altın işlemeli kılıçlar yurt dışından büyük talep görüyor.

Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı: Siparişlere yetişemiyor! - Resim: 1

Bursalı bıçak ustası Aziz Şen, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'nda bulunan kılıcının benzerini altın işlemelerle yaparak yurt dışına satıyor.

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Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı: Siparişlere yetişemiyor! - Resim: 2

El işçiliğiyle yapılan kılıçların üzerindeki yazılar 24 ayar altınla işleniyor.

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Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı: Siparişlere yetişemiyor! - Resim: 3

Özellikle Arap ülkelerinden büyük rağbet gören kılıçlar 55 bin liraya satılıyor.

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Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı: Siparişlere yetişemiyor! - Resim: 4

Son kılıcını Suudi Arabistan Emiri için yapan Aziz Şen, siparişlere yetişmek için yoğun çalışma içine giriyor.

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