Fatih'in kılıcının birebir aynısını yaptı: Siparişlere yetişemiyor!
Bursalı ustanın, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'nda bulunan kılıcının benzerini yaptığı altın işlemeli kılıçlar yurt dışından büyük talep görüyor.
Bursalı bıçak ustası Aziz Şen, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Topkapı Sarayı'nda bulunan kılıcının benzerini altın işlemelerle yaparak yurt dışına satıyor.
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El işçiliğiyle yapılan kılıçların üzerindeki yazılar 24 ayar altınla işleniyor.
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Özellikle Arap ülkelerinden büyük rağbet gören kılıçlar 55 bin liraya satılıyor.
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Son kılıcını Suudi Arabistan Emiri için yapan Aziz Şen, siparişlere yetişmek için yoğun çalışma içine giriyor.
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