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  3. 03 Haziran 2019 15:55

Fatih'te döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru

İstanbul Fatih'te döviz bürosu sahibi Bilal Ö., silahlı saldırıda bacağından vurularak yarlandı. Otomobiline 25 el ateş edilen Bilal Ö., saldırıya kendi silahıyla karşılık vererek binaya sığındı. Polis kaçan saldırganları arıyor.

Fatih'te döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru

Aksaray'da bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, Bilal Ö' ile olayla birlikte paniğe kapılan çevredeki vatandaşların yakındaki binalara kaçması yer alıyor.

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Fatih'te döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru

Olay, Turgut Özal Millet Caddesi'nde dün akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosu sahibi Bilal Ö, lüks otomobiliyle cadde üzerinde bir dükkana geldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.

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Fatih'te döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru

Silahlı saldırgan Bilal Ö'nün lüks aracına elindeki tabancayla ateş etti. Silahlı saldırıda bacağından hafif bir şekilde yaralanan Bilal Ö., tabancasıyla silahlı saldırgana karşılık vererek yakındaki bir binaya kaçtı. .

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Fatih'te döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdığı Bilal Ö'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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