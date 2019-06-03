Fatih'te döviz bürosu sahibine kurşun yağmuru

Olay, Turgut Özal Millet Caddesi'nde dün akşam 18.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, döviz bürosu sahibi Bilal Ö, lüks otomobiliyle cadde üzerinde bir dükkana geldiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.