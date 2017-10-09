Fatih'te film gibi operasyon ! Şoke eden görüntüler...

Korkunç manzara gün yüzüne çıktı

Operasyonun yapıldığı iş hanının daha önce kaçak sigara satışı ve sahte içki üretimi yapıldığı için defalarca kez mühürlendiği ortaya çıktı. Polis ekiplerinin handa başlattığı çalışmalar esnasında ortaya çıkan korkunç manzaralar, sahte içki dehşetini bir kez daha gözler önüne serdi. Son derece ilkel yöntemlerle kurulan düzeneklerle adeta pislik yuvasına dönen bölmelerde üretilen ve tüketildiğinde ölüme kadar götürebilen sahte içkilerin sahte bandrol kullanılarak piyasaya sürüldüğü öğrenildi.