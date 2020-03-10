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  3. 10 Mart 2020 12:03

Fatih'te yangında can pazarı! Pencerede mahsur kaldılar

Fatih'te 4 katlı binanın 3. katında çıkan yangında mahsur kalan, aralarında bir anneyle bebeğinin de olduğu 5 kişiyi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Pencereye çıkıp bekleyenlerin o anları saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'te yangında can pazarı! Pencerede mahsur kaldılar

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Fatih'te yangında can pazarı! Pencerede mahsur kaldılar

Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında saat 09.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle daire ve binayı yoğun duman kapladı. Dışarı çıkamayan bazı bina sakinleri mahsur kaldı.

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Fatih'te yangında can pazarı! Pencerede mahsur kaldılar

PENCEREYE ÇIKIP KURTARILMAYI BEKLEDİLER
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangının başladığı daire oturanlar pencerelere çıkarak kurtarılmayı bekledi. Büyük korku yaşayan ve zaman zaman çığlık atan vatandaşlar itfaiyenin merdiven aracıyla kurtarıldı.

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Fatih'te yangında can pazarı! Pencerede mahsur kaldılar

İtfaiye ekiplerinin kurtardığı ve dumandan etkilenen bir anne ile bebeği tedbir amacıyla hastaneye götürüldü. Kurtarılan diğer 3 kişi ise ambulanslara alınarak tedavi edildi.

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