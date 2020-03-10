Fatih'te yangında can pazarı! Pencerede mahsur kaldılar

Nişanca Mahallesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3. katında saat 09.30'da henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle daire ve binayı yoğun duman kapladı. Dışarı çıkamayan bazı bina sakinleri mahsur kaldı.