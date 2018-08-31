Fatih'teki Arapça tabelalar isyan ettirdi
İstanbul'da yabancı dilde tabelaların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Fatih'te işletmelerin birçoğunun tabelasında, zorunlu olmasına rağmen Türkçe yer almıyor.
Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar" standardı 19 Mart 2018 tarihli Teknik Kurul’da kabul edilerek “TS 13813" standart numarası ile yayınlanmıştı. Bu karara göre reklam, tabela ve tanıtımlarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştı.
Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmişti.
Ancak İstanbul'da büyükşehir ve yerel yönetimlerin tüm uyarı ve cezai işlemlerine rağmen birçok işletme bu kurallara uymuyor.