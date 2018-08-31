  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 31 Ağustos 2018 09:51

Fatih'teki Arapça tabelalar isyan ettirdi

İstanbul'da yabancı dilde tabelaların sayısı her geçen gün artıyor. Özellikle Fatih'te işletmelerin birçoğunun tabelasında, zorunlu olmasına rağmen Türkçe yer almıyor.

Fatih'teki Arapça tabelalar isyan ettirdi

Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından hazırlanan “Kurum ve Kuruluşlarda Kullanılan Tabelalar için Kurallar" standardı 19 Mart 2018 tarihli Teknik Kurul’da kabul edilerek “TS 13813" standart numarası ile yayınlanmıştı. Bu karara göre reklam, tabela ve tanıtımlarda Türkçe kelime kullanımı esas alınmıştı.

1/ 8
Fatih'teki Arapça tabelalar isyan ettirdi

Tabelada eğer yabancı dilde de ifadeler kullanılacaksa Türkçe kelimenin yaklaşık yüzde 25’i büyüklüğündeki puntolarla yazılması kuralı getirilmişti.

2/ 8
Fatih'teki Arapça tabelalar isyan ettirdi

Ancak İstanbul'da büyükşehir ve yerel yönetimlerin tüm uyarı ve cezai işlemlerine rağmen birçok işletme bu kurallara uymuyor.

3/ 8
Fatih'teki Arapça tabelalar isyan ettirdi

Kural ihlali yapanların başında Arap sermayeli işyerleri geliyor. Özellikle Fatih'te son 2 yılda açılan Arap sermayeli şirketlerin neredeyse tamamının tabelası Arapça.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM