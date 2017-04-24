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  3. 24 Nisan 2017 14:38

Fatma Şahin'in şempanzeyle zor anları

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze Can'ı sevmeye çalışırken beklenmedik bir tepki gördü.

Fatma Şahin'in şempanzeyle zor anları

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nde doğan ve Hayvanat Bahçesi'nin maskotu haline gelen şempanzeye Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Can ismi verilmişti.

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Fatma Şahin'in şempanzeyle zor anları

Zooloji ve doğa müzesi açılışına katılan Şahin karşısında şempanze Can'ı görünce kucağına aldı.

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Fatma Şahin'in şempanzeyle zor anları

Bir süre küçük şempanzeyi seven Başkan Şahin, beklenmedik bir tepki ile karşılaştı, Şahin’in gözlüğü düştü.

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Fatma Şahin'in şempanzeyle zor anları

Tepkiye rağmen küçük şempanzeyi bırakmayan Şahin, Can'ı severek sakinleştirdi.

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