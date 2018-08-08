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  3. 08 Ağustos 2018 12:42

Fatsa'yı sağanak vurdu, onlarca araç sular altında kaldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde, etkili olan sağanakla Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı. Cinli Deresi'nin taşması nedeniyle çok sayıda araç sular altında kaldı.

Fatsa'yı sağanak vurdu, onlarca araç sular altında kaldı

Ordu'nun Fatsa ilçesinde dün gece başlayan sağanak, su baskınlarına yol açtı. Şiddetli yağmur nedeniyle Konakbaşı Mahallesi'ndeki Fatsa Organize Sanayi Bölgesi su altında kaldı. Bölgede caddeler nehre dönerken, bazı fabrikaları da su bastı.

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Fatsa'yı sağanak vurdu, onlarca araç sular altında kaldı

Öte yandan yağmur Bolaman, Yalıköy, Perşembe Kırlı bölgelerinde de etkili oldu. Bölgede küçük çaplı heyelanlar meydana gelirken, dereler de taştı.

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Fatsa'yı sağanak vurdu, onlarca araç sular altında kaldı

DERE TAŞTI ARAÇLAR VE YOLLAR HASAR GÖRDÜ

Ordu'nun Fatsa ilçesi Yalıköy Mahallesi'nde sağanak sonrası Cinli Deresi taştı. Taşkın nedeniyle park halindeki yaklaşık 10 araç su altında kaldı. Sular, moloz ve ağaç parçalarını sürükledi.

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Fatsa'yı sağanak vurdu, onlarca araç sular altında kaldı

Bölgedeki bazı ev ve işyerlerinin bodrum ve giriş katlarını su bastı.

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