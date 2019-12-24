Faturaları yüzde 50 azaltmak mümkün ! İşte pratik tasarruf önerileri

Acar, “Evlerimizdeki enerji tüketimini azaltmak için mutlaka enerji verimli ürünler satın almamız gerekmez. Enerji tasarrufu, ihtiyacımız olmayan veya kullanmadığımız ışıkları, cihazları (ev aleti, beyaz eşya vb.) kapatmak kadar basit olabilir. Evlerde elektrik tüketiminde buzdolabı yüzde 30, aydınlatma yüzde 28, fırın yüzde 10, televizyon 10, çamaşır makinesi 7, bulaşık makinesi 6, ütü ve elektrikli süpürge 3, saç kurutma makinesi ise yüzde 2 oranında faturayı etkiliyor. Burada en yüksek oran buzdolabına ait. İdeal mutfak serin olur. Buzdolabını da mutfağın mümkün olduğunca en serin yerine koymak gerekir. Buzdolabını fırının yanına koymamak lazım. Kaloferin yanına hiç koymamak lazım. Buzdolabı içini soğuk tutmaya çalışıyor ama soğuk hava üflemiyor. İçerideki ısıyı alıp dışarıya atıyor. Mutfağın sıcaklığı arttıkça buzdolaplarındaki kompresörün yükü artıyor. Kompresörün yükü artınca elektrik faturasında da çok ciddi artışa neden oluyor. Buzdolabı sıcaklığı 4-5 santigrat derece olmalı ve içinin tıka basa da dolu olmaması gerekir. İçeride hava dolaşımının rahat olması gerekiyor. Soğuk hava arada dolanamazsa verimli olarak bu sefer elektrik daha çok çekiyor” diye konuştu.