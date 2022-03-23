Faturanın yüzde 23'ünü oluşturuyor: İşte kapalıyken bile elektrik tüketen cihazlar
Elektriğe gelen zammın ardından faturalar kabardı. Herkes tasarruf yöntemlerini araştırmaya başladı. İngiliz uzmanlar, evlerde kullanılmayan ancak elektrik harcayan cihazları açıkladı.
Türkiye’de geçen yıla oranla elektrikte yüzde 52 ile yüzde 130 arasında değişen oranlarda zam yapıldı. Elektrik faturalarının hane halklarının canını yakmaya başladığı şu günlerde İngiliz uzmanlardan faturalarla ilgili dikkat çeken bir uyarı geldi.
Faturaların yüzde 23'ünü oluşturuyor
İngiliz uzman Rob Bohm, evlerde bulunan ancak açık olmayan kullanılmayan cihazların da elektrik faturasına katkı sağladığını açıkladı. Bohm, kullanılmadıklarında bile enerji tüketen ev aletlerini ‘vampir cihazlar’ olarak nitelendirirken, elektrik faturalarının yüzde 23’lük bölümünün bu durumdan etkilendiğini söyledi.
Kapalıyken bile elektrik çekiyorlar
57 yaşındaki uzman, “Her yerde vampirler var. Bunlar, evinizin her yerinde elektrikli aletler, şarj cihazları hatta ışıklar olabilir. Bunlar, siz kapalı olduklarını düşündüğünüzde bile ana şebekeden güç çeken cihazlardır. Bireysel olarak çok pahalıya mal olmazlar, ancak zamanla yıllık elektrik faturanıza yüzlerce lira ekleyebilirler.” dedi.
İngiltere’nin en büyük elektrik tedarikçisi olan British Gas tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, elektrik kullanımının yüzde 23’ünün ‘vampir cihazlardan’ oluştuğunu ortaya çıkardı.