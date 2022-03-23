Faturanın yüzde 23'ünü oluşturuyor: İşte kapalıyken bile elektrik tüketen cihazlar

Kapalıyken bile elektrik çekiyorlar

57 yaşındaki uzman, “Her yerde vampirler var. Bunlar, evinizin her yerinde elektrikli aletler, şarj cihazları hatta ışıklar olabilir. Bunlar, siz kapalı olduklarını düşündüğünüzde bile ana şebekeden güç çeken cihazlardır. Bireysel olarak çok pahalıya mal olmazlar, ancak zamanla yıllık elektrik faturanıza yüzlerce lira ekleyebilirler.” dedi.