Favelada 2 bin 500 polisle film gibi operasyon: Onlarca ölü var
Brezilya'da ''favela'' olarak bilinen gecekondu mahallelerine 2 bin 500 polisle uyuşturucu operasyonu düzenlendi. Operasyonda 4'ü polis 64 kişi hayatını kaybetti. Comando Vermelho adlı çeteye yönelik operasyonunun bugüne kadarki en büyük operasyon olduğu belirtiliyor.
Brezilya’da Rio de Janeiro kentinde bulunan favela adlı gecekondu mahallelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Yerel basın, geniş çaplı operasyonda 4’ü polis olmak üzere toplam 64 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, en az 81 kişinin de gözaltına alındığını duyurdu.
Operasyonda 4 sivilin yaralandığı kaydedilirken, 31 otomatik tüfek ve büyük miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildiği açıklandı.
Operasyon, Rio de Janeiro’nun kenar mahallelerindeki yoksul ve yoğun nüfuslu Alemao ve Penha favela komplekslerinde yürütüldü.
Operasyona 2 bin 500 personel katıldı
Rio de Janeiro Valisi Claudio Castro, suçluların polis ve sivillerin üzerine patlayıcılar bırakmak için insansız hava araçları kullandığını açıkladı. Vali Castro, "Uyuşturucu terörizmine karşı duyuyoruz" ifadelerini kullanarak, operasyonda 2 bin 500 güvenlik personeli ve 32 zırhlı aracın yer aldığını aktardı.