Fay hattı üzerindeki köy depremde yok oldu!

"BİZ ÖLÜMÜ BEKLEDİK"

Emekli maaşıyla geçimini sağlayan ve depremden sonra köyde hiçbir şeyi kalmayan Mehmet Gökkaya da, deprem anında enkaz altında kaldı. Komşularının yardımıyla enkazdan çıkan Gökkaya, "Yatarken bir sallantı oldu. 1 dakikadan fazla sallandı. Arkasından yavaşlayıp, yukarıdan aşağıya geldi. Kafamızın üzerine baza geldi, nefes alamadık. Hiç kımıldama yok. Ben sadece eşime gittim, hakkını helal et dedim, helalleştik, bekledik. Üçüncü bir dalga geldi, esneme payı olunca kafamı çektim. Baktım bir ışık görünüyor. Elimi dışarı çıkardım. İmdat diye bağırdım. Komşular geldi, bizi kurtardı. 10-15 dakika kalmışımdır. Biz ölümü bekledik. Hanımdan hiç ses çıkmıyordu. Onu da çektik altından, çıkardık. Öldü sandım. Yaşadığımız bir mucize. Allah daha böyle bir şeyi göstermesin. En büyük beklediğimiz deprem bu dedim. Beklediğimiz deprem geldi dedim. Sallandı, aldı götürdü" diye konuştu.