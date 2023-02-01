''Faydalı böcekler'' biyolojik mücadelenin askerleri rolünde
Uzmanlar, tarımsal üretimde kimyasal ilaçlara alternatif olarak kullanılan faydalı böceklerin, insan sağlığı için önemi dikkat çekiyor.
Tarımsal üretim sırasında ortaya çıkan bitki hastalıkları ve tarım zararlıları, verimi ve kaliteyi olumsuz etkileyerek ekonomik kayıplara neden oluyor.
Bu sorunların çözümünde genellikle kimyasallara başvuruluyor.
Gereğinden fazla ve bilinçsiz şekilde kullanılan kimyasallar ise çevre kirliliğine yol açıyor.
Çevre dostu yöntem
Zararlılar ve hastalıklarla biyolojik mücadele, çevre dostu yöntemlerden biri olarak ön plana çıkıyor.
Tarımda biyolojik mücadelenin bir nevi askerleri rolünde olan faydalı böceklerin kullanımıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Entomoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Özkan, üreticilerin ürünlerine saldıran, onları tüketen canlıların zararlı böcekler, zararlı böceklerle beslenen böceklerin ise faydalı böcekler olarak adlandırıldığını söyledi.
"Arılar, kuşlar, hedef alınmayan canlılar zarar görmeyecek"
Üretimde tarım ilacı yerine faydalı böceklerin kullanılmasının sağlayacağı avantajlardan bahseden Özkan, "Tarım ilaçları yerine bu faydalı böcekleri kullandığımızda tüketicinin sağlığını koruyacağız, hava, toprak ve su kirliliğini, biyolojik çeşitlilik kaybını önleyeceğiz. Arılar, kuşlar, hedef alınmayan canlılar zarar görmeyecek. Ayrıca ihraç ettiğimiz ürünler geri dönmeyecek." diye konuştu.