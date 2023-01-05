Faydası saymakla bitmiyor: Fiyatı gram altını ikiye katladı

"KENGER SAKIZI BİN BİR DERDE DEVA"

Kenger sakızının faydalarını sayan Kömsöken, kenger sakızının bin derde deva olduğunu belirterek, “Kenger sakızının sert bir yapısı vardır, ot kökünden kesilir ve bir gün bekleyip ikinci gün toplayıcı kişi sakızı toplar. Daha sonra toplayıcı kişi sakızı bize getirir, biz de satarız. Biz vatandaşlarımıza diş sağlığı, çene sağlığı, mide suyu, tansiyon hastaları için bu sakızı tavsiye ediyoruz. Merak edenler faydalarına internetten de bakabilir. Bu sakızın bir gün değil, 30 gün boyunca günde bir saat olacak şekilde çiğnenmesi gerekiyor. Bu sayede yüz kaslarına da faydalı olur ve yüz kırışıklıklarını da engeller. Diş sağlığı, çene sağlığı gibi birçok sıkıntıya çözüm oluyor. Antrenman yapar gibi günde bir saat çiğnenmelidir. Kenger sakızı bin bir derde devadır” diye konuştu.