Fazla kilolarından şikayetçiydi! Türkiye’de bambaşka biri oldu

ZORBALIKLA MÜCADELE ETMİŞTİ

Türkiye’ye geldiğinde geçirdiği ameliyat sayesinde hayatının değiştiğini belirten Rebecca, “Ameliyattan sonra hızla kilom düşmeye başladı. Bu benim hayatımı değiştirdi. Okulda diğer kızlardan daha iri olduğum için bana 'çift katlı Rebecca' adını taktılar. Kendimi daha iyi hissetmek için sürekli yemek yedim. Şimdi o yıllarda yaşadıklarımı düşününce şu anki halimden mutluluk duyuyorum” diye konuştu.