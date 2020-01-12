Feci kaza kamerada ! Kamyonet mağazaya daldı
ABD’nin Washington eyaleti Seattle kentinde, sürücüsünün kontrolden çıkan kamyonet mağazaya girdi. Kazada aralarında 2 yaşındaki bebeğinde bulunduğu 11 kişi yaralandı.
Olay, Seattle kentinin Burien bölgesindeki mağazada, 16 Aralık’ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, mağazanın ön kapısını kırarak içeriye daldı.
O anlara ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde, mağazanın girişinde duran kırmızı giysili bir kadının kucağında bebeğini tuttuğu, kamyonetin ise mağazanın vitrin camını ve kapısını kırarak içeriye daldığı görüldü.
Kamyonet, bebeğini tutan kadına çarparak onu metrelerce sürükledi. Ayrıca mağazadaki diğer müşterilerin de yere düştükleri görüldü.