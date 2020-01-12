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  3. 12 Ocak 2020 13:11

Feci kaza kamerada ! Kamyonet mağazaya daldı

ABD’nin Washington eyaleti Seattle kentinde, sürücüsünün kontrolden çıkan kamyonet mağazaya girdi. Kazada aralarında 2 yaşındaki bebeğinde bulunduğu 11 kişi yaralandı.

Feci kaza kamerada ! Kamyonet mağazaya daldı

Olay, Seattle kentinin Burien bölgesindeki mağazada, 16 Aralık’ta meydana geldi. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet, mağazanın ön kapısını kırarak içeriye daldı.

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Feci kaza kamerada ! Kamyonet mağazaya daldı

O anlara ilişkin yeni paylaşılan görüntülerde, mağazanın girişinde duran kırmızı giysili bir kadının kucağında bebeğini tuttuğu, kamyonetin ise mağazanın vitrin camını ve kapısını kırarak içeriye daldığı görüldü.

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Feci kaza kamerada ! Kamyonet mağazaya daldı

Kamyonet, bebeğini tutan kadına çarparak onu metrelerce sürükledi. Ayrıca mağazadaki diğer müşterilerin de yere düştükleri görüldü.

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Feci kaza kamerada ! Kamyonet mağazaya daldı

BEBEĞİN TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Olay sonrası yapılan incelemede, kamyonet sürücüsünün alkollü olduğu belirlendi.

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