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Feci kaza kamerada: Yolcu treni, otomobili biçti

Manisa'nın Salihli ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: DHA
Feci kaza kamerada: Yolcu treni, otomobili biçti - Resim: 1

Kaza, saat 13.00 sıralarında Salihli ilçesi Hasalan Mahallesi'ndeki Acar Çiftliği yanındaki meydana geldi. Salihli'den İzmir yönüne giden yolcu treni, hemzemin geçitte M.K.'nin (68) kullandığı otomobile çarptı. 

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Feci kaza kamerada: Yolcu treni, otomobili biçti - Resim: 2

Kazada sürücü M.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

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Feci kaza kamerada: Yolcu treni, otomobili biçti - Resim: 3

Sürücü M.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Feci kaza kamerada: Yolcu treni, otomobili biçti - Resim: 4

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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