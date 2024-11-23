Feci kaza kamerada: Yolcu treni, otomobili biçti
Manisa'nın Salihli ilçesinde hemzemin geçitte yolcu treninin çarptığı otomobilin sürücüsü yaralandı. Kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Kaza, saat 13.00 sıralarında Salihli ilçesi Hasalan Mahallesi'ndeki Acar Çiftliği yanındaki meydana geldi. Salihli'den İzmir yönüne giden yolcu treni, hemzemin geçitte M.K.'nin (68) kullandığı otomobile çarptı.
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Kazada sürücü M.K. yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
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Sürücü M.K., yapılan ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.K.’nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)
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