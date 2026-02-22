Feci kazada kötü haber geldi: 32 metre fırlamıştı... Hastanede hayatını kaybetti
Karaman'da dün yaşanan dehşet verici kazada acı son! Yolun karşısına geçmeye çalışırken minibüsün çarptığı 57 yaşındaki bir vatandaş tam 32 metre ileriye fırladı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan vatandaş tüm müdahalelere rağmen bu sabah hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan ölçümler kazanın şiddetini gözler önüne sererken, sürücü gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
Karaman'da dün öğle saatlerinde meydana gelen ve izleyenlerin kanını donduran trafik kazasından kara haber geldi. Prof. Dr. Halil Cin Caddesi üzerinde gerçekleşen olayda, minibüsün çarptığı yayadan acı haber sabah saatlerinde ulaştı.
Kaza, dün saat 14.30 sıralarında Tabduk Emre Mahallesi'nde yaşandı. O.P. idaresindeki bir minibüs, cadde üzerinde yolun karşısına geçmek isteyen H.Y.'a (57) çarptı.
Olay yerine gelen polis ekiplerinin yaptığı teknik inceleme ve ölçümlerde, çarpmanın etkisiyle H.Y.'ın tam 32 metre ileriye fırladığı tespit edildi.
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerince Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan H.Y., yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı.
