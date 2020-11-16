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  3. 16 Kasım 2020 14:55

Feci motosiklet kazası kamerada

Kaza anı Yiğit'in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasına anbean yansıdı. Kaza, 14 Kasım'da, Paşaçayır Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi sanayi sitesine girişine yaklaşık 200 metre uzaklıkta meydana geldi.

Feci motosiklet kazası kamerada

Kaza anı Yiğit'in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasına anbean yansıdı. Kaza, 14 Kasım'da, Paşaçayır Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi sanayi sitesine girişine yaklaşık 200 metre uzaklıkta meydana geldi.

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Feci motosiklet kazası kamerada

Bir grup motosiklet tutkunuyla kent gezisinden dönen polis memuru Serkan Yiğit, aynı yönde seyrederken, tali yola giren kamyona hızla arkadan çarptı.

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Feci motosiklet kazası kamerada

Çarpmanın etkisiyle motosikletiyle yola savrulan Yiğit, ağır yaralandı. Kaza anı ise Yiğit'in arkasında giden motosikletli arkadaşının kask kamerasınca kaydedildi.

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Feci motosiklet kazası kamerada

Kafkas Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedaviye alınan Yiğit'in iç kanama geçirdiği ve sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

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