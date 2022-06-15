Fed kararı öncesi altın piyasası çalkalandı! Altın fiyatları düşecek mi?
Piyasaların gözü ABD Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Karar öncesi ons altın son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Öğle saatlerinden sonra ise yönünü yukarı çevirdi. İşte altın fiyatlarında son durum...
ABD Merkez Bankası’nın (FED) faiz kararı bu akşam Türkiye saati ile 21.00’da açıklanacak. Karar öncesi altının ons fiyatı son bir ayın en düşük seviyesi 1807 dolar seviyelerine kadar geriledi. Öğle saatlerinden sonra 1830 dolar çıktı. İç piyasada ise dolar kurundaki artış sebebiyle gram altın 1015 lira, çeyrek altın 1655 lira, tam altın ise 6620 liradan işlem görüyor.
“ONS FİYATI FAİZ KARARI ÖNCESİ BASKILANIYOR”
Altın fiyatlarıyla ilgili açıklama yapan Kapalıçarşı esnafı Andre Mikov, ‘’Ons fiyatı faiz kararı öncesi baskılanıyor. Ons altın akşam açıklanacak FED kararı öncesi şimdiden fiyatlandı, büyük bir değişim beklenmiyor. Ons altın şuan düşük seviyelerde. Altın zaten uzun dönem için tavsiye edilen bir yatırım aracı” dedi.
Altına talep her zaman olduğunu belirten Mikov “Altın güvenli liman olarak görülüyor. Yatırım için gram altına talep gösteriliyor. Düğün sezonunda ise bilezik veya işlemeli altınlar da talep görüyor’’ diye konuştu.
İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR TAHMİNİ
Altın fiyatlarıyla ilgili bir tahmin de altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gelmişti. Memiş, İslam Memiş, Fed faiz kararından sonra dolar ve gram altında gerileme olacağını söyledi. Dolar 15,88 TL barajına dikkat çeken Memiş, Gram altın içinse gerileme sonrası 950 TL öngörüsünde bulundu. Gerileyen dolar ve gram altın için bu seviyelerin alım fırsatı doğuracağını belirten Memiş, Fed'in 75 baz puan artırımı haberleri sonucunda piyasalarda fiyatlanmaların başladığını vurguladı. Fakat piyasaların aksine Fed'in faiz kararının süreci bozacağını belirten Memiş, ciddi belirsizlik ve baskılanmanın olduğunu ifade etti.