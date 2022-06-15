Fed kararı öncesi altın piyasası çalkalandı! Altın fiyatları düşecek mi?

İSLAM MEMİŞ'TEN ALTIN VE DOLAR TAHMİNİ

Altın fiyatlarıyla ilgili bir tahmin de altın piyasaları uzmanı İslam Memiş'ten gelmişti. Memiş, İslam Memiş, Fed faiz kararından sonra dolar ve gram altında gerileme olacağını söyledi. Dolar 15,88 TL barajına dikkat çeken Memiş, Gram altın içinse gerileme sonrası 950 TL öngörüsünde bulundu. Gerileyen dolar ve gram altın için bu seviyelerin alım fırsatı doğuracağını belirten Memiş, Fed'in 75 baz puan artırımı haberleri sonucunda piyasalarda fiyatlanmaların başladığını vurguladı. Fakat piyasaların aksine Fed'in faiz kararının süreci bozacağını belirten Memiş, ciddi belirsizlik ve baskılanmanın olduğunu ifade etti.