FED'e soruşturma sonrası altın fiyatları alev aldı; uzman isimden altın için kritik bir uyarı geldi
ABD Merkez Bankası FED'e yönelik başlatılan cezai soruşturma sonrasında altın fiyatları yeni haftaya çifte rekorla başlarken ünlü eonomist Filiz Eryılmaz altın yatırımcılarına kritik bir uyarıda bulundu.
Küresel piyasalarda geçen yıl rekor üstüne rekor kıran altın ve gümüş fiyatları 2026 yılına da hızlı girmişti. Yılın ilk günlerinde yükselişini sürdüren altın ve gümüş fiyatları bu yükseliş trendinin ardından geri çekilmeler yaşamıştı. Ancak yeni haftada altının rotası bir kez daha değişti.
ABD’de federal savcılar, Fed’in Washington DC’deki genel merkez binasında yürütülen ve maliyeti 2,5 milyar doları bulan yenileme çalışmalarıyla ilgili cezai soruşturma başlattı.
ABD’de federal savcıların başlattığı cezai soruşturma piyasaların gündemine bomba gibi düşerken altın fiyatları haftaya çifte rekorla başladı
Fed Başkanı Jerome Powell soruşturma ile ilgili olarak yaşanan süreci “bahane” olarak nitelendirirken yönetimden gelen “tehditler ve süregelen baskılar” sonucunda bu noktaya gelindiğini savundu ve soruşturmanın yalnızca kendisine değil gelecekte Fed’in başına geçecek isimlere yönelik caydırıcı bir mesaj taşıdığını iddia etti.