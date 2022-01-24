Fed'in faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten altın ve dolar kuru tahmini
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, Fed'in faiz kararı öncesi açıklamalarda bulundu. Fed'in faiz artırımlarına mart ayında başlayabileceğini belirten Memiş, dolar kuru ve altın fiyatlarında düşüş beklediğini söyledi.
Yatırımcılar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırımı takvimine ilişkin gelişmelere dair bir mesaj verilip verilmeyeceğini anlamak için bu hafta yapılacak Federal Açık Piyasa Komitesi toplantısına odaklandı. Peki Fed’den nasıl bir karar bekleniyor? Dolar kuru ve altın fiyatlarındaki çöküşü önceden bilen ekonomist İslam Memiş önemli açıklamalarda bulundu.
"ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞRENMİŞ OLACAĞIZ"
Konuyla ilgili ayrıntıları CNN Türk canlı yayınında anlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed’i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşam 21.30’da öğrenmiş olacağız.
ALTIN VE DÖVİZ NASIL ETKİLENİR?
İç piyasalarla dış piyasaları ayırt etmek gerekiyor. Fed’in faiz artırım sürecinde ister istemez emtia fiyatlarında kısa vadeli satışlar olacaktır. Altın fiyatları aslında Rusya, Ukrayna krizi ve Fed arasında sıkıştı. Bakalım Fed mi baskın olacak yoksa Ukrayna gerilimi mi baskın olacak?
Ons altında 1750 dolar seviyesine kadar bir geri çekilme olacağını düşünüyorum. Gram altına baktığımız zaman dolar kurundan destek görebilir ve düşüşler sınırlı kalabilir. Önümüzdeki haftalarda ben döviz kurlarında gerileme bekliyorum. Gram altın şubat ayı içerisinde düşüş trendine devam edebilir. Altın alacakların şubat ayını beklemesi gerektiğini düşünüyorum.