Fed'in faiz kararı öncesi İslam Memiş'ten altın ve dolar kuru tahmini

"ÇARŞAMBA GÜNÜ ÖĞRENMİŞ OLACAĞIZ"

Konuyla ilgili ayrıntıları CNN Türk canlı yayınında anlatan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş şu ifadeleri kullandı: "Geçen hafta ABD Başkanı Biden da Fed’i işaret ederek gereken yapılmalı mesajını vermişti. Fed faiz artırınca dolar varlıklarında bir yükseliş söz konusu olabilir. ABD tahvil faizlerinde yukarı yönlü hamleler görebiliriz. Dolar varlıklarındaki değer artışları 2022 yılı boyunca devam eder. 25 baz puanlık bir artış bekleniyor. Belki 50 baz puan da artış olabilir. Faiz artırımları muhtemelen mart ayında başlayacak. Çarşamba akşam 21.30’da öğrenmiş olacağız.