Felaket kapımızda! Bilim insanlarından ürküten mega volkan patlaması uyarısı
Bilim insanları yüz yıl içerisinde 7 şiddetinde bir mega volkan patlaması yaşanma ihtimalinin yüksek olduğunu belirtti. Felaket senaryosuna göre, patlama yaşanırsa Dünya'da 50 bin atom bombası gücünde bir enerji ortaya çıkacak.
Yanardağ patlamaları Dünya tarihinde önemli bir yere sahip.
Yeraltındaki sıkışmalar nedeniyle dışarıya yüksek miktarda lav de duman fışkırıyor.
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Son yıllarda bölgesel patlamalar yaşansa da mega patlama olarak adlandırılan volkanik hareketler 150 yıldan uzun bir süredir yaşanmadı. Bilimsel verilere göre son 60 bin yılda sadece 97 patlama mega sınıfına girdi.
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Tarihe bakıldığında büyük patlamalar medeniyetlerin çöküşlerine varacak kadar büyük etkilere sahip.
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Nature dergisinde yayımlanan bilimsel makaleye göre 100 yıl içerisinde 7 ve daha büyük şiddette bir mega patlama yaşanma ihtimali 6'da 1 kadar. Pompeii'yi yok eden ve 16 bin insanı öldüren Vezüv Yanardağı patlamasının şiddet derecesi 5 olarak sınıflandırılıyor.
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