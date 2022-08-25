Felaket kapımızda! Bilim insanlarından ürküten mega volkan patlaması uyarısı

Nature dergisinde yayımlanan bilimsel makaleye göre 100 yıl içerisinde 7 ve daha büyük şiddette bir mega patlama yaşanma ihtimali 6'da 1 kadar. Pompeii'yi yok eden ve 16 bin insanı öldüren Vezüv Yanardağı patlamasının şiddet derecesi 5 olarak sınıflandırılıyor.