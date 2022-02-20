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Felaket tellalı Bill Gates'ten bir iyi, bir çok kötü haber

Milyarder iş insanı Bill Gates, dünyanın Kovid-19'u ağır atlatma riskinin ''büyük ölçüde azaldığını'' ancak yeni bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyledi.

Felaket tellalı Bill Gates'ten bir iyi, bir çok kötü haber - Resim: 1

Teknoloji milyarderi Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na dün katıldı.  

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Felaket tellalı Bill Gates'ten bir iyi, bir çok kötü haber - Resim: 2

Gates dünya nüfusunun büyük bölümünün "bir miktar bağışıklık kazanmasıyla" ağır hastalık tehlikesinin epey kalktığını savundu.

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Felaket tellalı Bill Gates'ten bir iyi, bir çok kötü haber - Resim: 3

Microsoft'un kurucusuna göre bunun arkasındaki sebep aşılar değil virüsün kendisi:

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Felaket tellalı Bill Gates'ten bir iyi, bir çok kötü haber - Resim: 4

Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu.  Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı.

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