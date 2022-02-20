Felaket tellalı Bill Gates'ten bir iyi, bir çok kötü haber
Milyarder iş insanı Bill Gates, dünyanın Kovid-19'u ağır atlatma riskinin ''büyük ölçüde azaldığını'' ancak yeni bir pandeminin neredeyse kaçınılmaz olduğunu söyledi.
Teknoloji milyarderi Almanya'da düzenlenen Münih Güvenlik Konferansı'na dün katıldı.
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Gates dünya nüfusunun büyük bölümünün "bir miktar bağışıklık kazanmasıyla" ağır hastalık tehlikesinin epey kalktığını savundu.
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Microsoft'un kurucusuna göre bunun arkasındaki sebep aşılar değil virüsün kendisi:
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Ne yazık ki virüsün kendisi, özellikle de Omicron adlı varyant, bir tür aşı oldu. Virüs, dünya nüfusuna ulaşma konusunda bizim aşılarla yaptığımızdan daha iyi bir iş çıkardı.
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