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  3. 04 Ekim 2018 11:22

Felakete 40 metre ! ABD ile Çin burun buruna geldi

ABD Donanmasına ait savaş gemisi ile Çin'in savaş gemisi karşı karşıya geldi.

Felakete 40 metre ! ABD ile Çin burun buruna geldi

Amerikan ordusuna ait "Stars and Stripes" internet sitesinde yer alan fotoğraflar, Pazar günü dünyanın atlattığı büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.

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Felakete 40 metre ! ABD ile Çin burun buruna geldi

ABD Donanması’na bağlı bir destroyer, Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi’nde yer alan yapay adalarına 12 deniz mili yaklaştı.

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Felakete 40 metre ! ABD ile Çin burun buruna geldi

USS Decatur adlı destroyer Güney Çin Denizi’ndeki Nanşa (Spratly) takım adalarına yaklaşınca, Çin de kendi Luyang destroyerini gönderdi.

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Felakete 40 metre ! ABD ile Çin burun buruna geldi

Güdümlü füze yüklü iki gemi arasındaki mesafe, 40 metreye kadar düştü.

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