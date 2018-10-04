Felakete 40 metre ! ABD ile Çin burun buruna geldi
ABD Donanmasına ait savaş gemisi ile Çin'in savaş gemisi karşı karşıya geldi.
Amerikan ordusuna ait "Stars and Stripes" internet sitesinde yer alan fotoğraflar, Pazar günü dünyanın atlattığı büyük tehlikeyi gözler önüne serdi.
ABD Donanması’na bağlı bir destroyer, Çin’in tartışmalı Güney Çin Denizi’nde yer alan yapay adalarına 12 deniz mili yaklaştı.
USS Decatur adlı destroyer Güney Çin Denizi’ndeki Nanşa (Spratly) takım adalarına yaklaşınca, Çin de kendi Luyang destroyerini gönderdi.