Kasırga yıktı geçti ! Felaketin boyutu havadan görüntülendi
NASA'nın günler öncesinden uyarı yaptığı Dorian Kasırgası'nın, Bahamalar'da yol açtığı hasar havadan çekilen görüntülerler gözler önüne serildi.
Havadan çekilen fotoğraflar, Bahamalar'ı vuran ve ABD'nin doğusuna ilerleyen Dorian Kasırgası'nın ülkede büyük bir yıkıma yol açtığını gösteriyor. Abaco adalarında çekilen bu fotoğraflar, felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.
Yetkililer, kasırgada ölü sayısının yediye çıktığını açıkladı. Ancak kasırgadan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan 50 bin nüfuslu Büyük Bahama'ya henüz ulaşılamadı.
Başbakan Hubert Minnis, ülke tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşadıklarını belirterek ölü sayısının artabileceğini açıkladı.