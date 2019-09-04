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  3. 04 Eylül 2019 12:43

Kasırga yıktı geçti ! Felaketin boyutu havadan görüntülendi

NASA'nın günler öncesinden uyarı yaptığı Dorian Kasırgası'nın, Bahamalar'da yol açtığı hasar havadan çekilen görüntülerler gözler önüne serildi.

Kasırga yıktı geçti ! Felaketin boyutu havadan görüntülendi

Havadan çekilen fotoğraflar, Bahamalar'ı vuran ve ABD'nin doğusuna ilerleyen Dorian Kasırgası'nın ülkede büyük bir yıkıma yol açtığını gösteriyor. Abaco adalarında çekilen bu fotoğraflar, felaketin boyutlarını ortaya koyuyor.

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Kasırga yıktı geçti ! Felaketin boyutu havadan görüntülendi

Yetkililer, kasırgada ölü sayısının yediye çıktığını açıkladı. Ancak kasırgadan en fazla etkilenen bölgelerden biri olan 50 bin nüfuslu Büyük Bahama'ya henüz ulaşılamadı.

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Kasırga yıktı geçti ! Felaketin boyutu havadan görüntülendi

Başbakan Hubert Minnis, ülke tarihinin en büyük krizlerinden birini yaşadıklarını belirterek ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

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Kasırga yıktı geçti ! Felaketin boyutu havadan görüntülendi

Aşağıdaki fotoğrafta Marsh Limanı'ndaki havalimanının sular altında kaldığı görülüyor. Büyük Bahama havalimanının da sular altında olduğu ve su seviyesinin 1,8 metreye ulaştığı haber veriliyor.

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