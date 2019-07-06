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  3. 06 Temmuz 2019 19:00

Felaketin önüne geçilemedi

Yangın faciasında 101 insanı kaybeden Yunanistan, kara günlerin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yine alevlere teslim oldu. Başkent Atina'nın hemen kuzeyindeki Evia Adası'nda çıkan dört yangın, kontrol altına alınamadı. .

Felaketin önüne geçilemedi

Tarihinin en kara yangın felaketinde 101 insanı kaybeden Yunanistan, bir yıl sonra yine alevlerle boğuşuyor.

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Felaketin önüne geçilemedi

Başkent Atina'nın hemen kuzeyindeki Evia Adası'nda çıkan dört yangın, kontrol altına alınamadı.

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Felaketin önüne geçilemedi

Atina yönetimi, alevlerin önünü kesmek için onlarca itfaiyeci ve yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi.

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Felaketin önüne geçilemedi

Halihazırda 330 itfaiyeci, sekiz uçak, dokuz helikopter ve 100'denfazla araç yangınla mücadele ediyor.

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