Felaketin önüne geçilemedi
Yangın faciasında 101 insanı kaybeden Yunanistan, kara günlerin üzerinden 1 yıl geçtikten sonra yine alevlere teslim oldu. Başkent Atina'nın hemen kuzeyindeki Evia Adası'nda çıkan dört yangın, kontrol altına alınamadı. .
Tarihinin en kara yangın felaketinde 101 insanı kaybeden Yunanistan, bir yıl sonra yine alevlerle boğuşuyor.
Başkent Atina'nın hemen kuzeyindeki Evia Adası'nda çıkan dört yangın, kontrol altına alınamadı.
Atina yönetimi, alevlerin önünü kesmek için onlarca itfaiyeci ve yangın söndürme uçağını bölgeye gönderdi.