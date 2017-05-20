Fenerbahçe, Euroleague Final Four'da finale yükseldi
Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde İspanya'nın Real Madrid takımını 84-75 yenen Fenerbahçe, finalde Yunan ekibi Olympiakos'un rakibi oldu.
Hızlı başladığı mücadelede boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe, dış şutlarda da başarılı olunca ilk 4 dakika içinde 8 sayılık üstünlük yakaladı: 12-4. Taraftar desteğini arkasına alarak etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 7. dakikada Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı çift haneye (17-7) taşıdı. Udoh ile boyalı alanda iyi savunma yapan Fenerbahçe, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.
İki ekibin de hücumda tutuk başladığı ikinci çeyreğin ilk 3,5 dakikasında sadece 2 sayı atan Fenerbahçe, rakibine sayı şansı vermedi. Sloukas'ın 14. dakikadaki 3 sayılık basketiyle 5-0'lık seri bulan sarı-lacivertli ekip, farkı 13 sayıya (26-13) çıkardı.
Hücumda top kayıpları yapan Real Madrid, ikinci çeyrekteki ilk basketlerini 15. dakika içinde buldu. Eflatun-beyazlı ekip, Thompkins, Randolph ve Llull'un 3 sayı çizgisinin gerisinden bulduğu basketlerle 11-0'lık seri yakaladı ve 16. dakikada farkı 2 sayıya indirdi: 26-24. Vesely ve Bogdanovic'in basketleriyle rakibinin öne geçmesini engelleyen Fenerbahçe, Kalinic'in 19. dakikada serbest atıştan bulduğu 2 sayıyla farkı yeniden çift hanelere (37-27) çıkardı.