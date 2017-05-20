Fenerbahçe, Euroleague Final Four'da finale yükseldi

Hızlı başladığı mücadelede boyalı alanı etkili kullanan Fenerbahçe, dış şutlarda da başarılı olunca ilk 4 dakika içinde 8 sayılık üstünlük yakaladı: 12-4. Taraftar desteğini arkasına alarak etkili oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, 7. dakikada Ali Muhammed'in 3 sayılık basketiyle farkı çift haneye (17-7) taşıdı. Udoh ile boyalı alanda iyi savunma yapan Fenerbahçe, rakibinin farkı kapatmasına izin vermedi ve ilk çeyreği 21-13 önde tamamladı.

