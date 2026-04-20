Fenerbahçe Stadyumu'nun yanında korku dolu anlar: İnşaat duvarı çöktü
Kadıköy’de Fenerbahçe Stadyumu’nun hemen yanındaki inşaat duvarı büyük bir gürültüyle çöktü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: DHA
Olay, saat 08.00 sıralarında Fenerbahçe Stadyumu'nun yanındaki inşaat alanında meydana geldi. Şantiye sahasında bulunan duvarın bir bölümü henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve belediye ekipleri geldi.
Ekipler çevrede geniş güvenlik önlemi alırken, olayda ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Çökmenin meydana geldiği alan ise şeritlerle kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları dronla havadan görüntülendi. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
DUVARIN ÇÖKME ANI KAMERADA
İstinat duvarının çökme anı çevredeki kişiler tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Görüntülerde, duvarın bilinmeyen nedenle aniden çöktüğü ve bu sırada inşaatta çalışan işçilerin kaçtığı anlar yer aldı. (DHA)
