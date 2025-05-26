Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray bayraklarına saldırdı
Yalova'da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar kent sokaklarında asılı Galatasaray bayraklarıı sökerek indirdi.
Kaynak: İHA
Dün akşam Türkiye'de bir tarafta Galatasaray taraftarları 25'inci Süper Lig şampiyonluğunu diğer tarafta ise Fenerbahçeliler EuroLeague şampiyonluğunu kutlarken istenmeyen görüntüler de yaşandı.
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Fenerbahçe Erkek Basket Bol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı.
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Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı. Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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