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Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray bayraklarına saldırdı

Yalova'da, Fenerbahçe Erkek Basketbol Takımı'nın, THY EuroLeague şampiyonluğunu kutlayan taraftarlar kent sokaklarında asılı Galatasaray bayraklarıı sökerek indirdi.

Kaynak: İHA
Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray bayraklarına saldırdı - Resim: 1

Dün akşam Türkiye'de bir tarafta Galatasaray taraftarları 25'inci Süper Lig şampiyonluğunu diğer tarafta ise Fenerbahçeliler EuroLeague şampiyonluğunu kutlarken istenmeyen görüntüler de yaşandı.

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Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray bayraklarına saldırdı - Resim: 2

Fenerbahçe Erkek Basket Bol Takımı, Turkish Airlines EuroLeague şampiyonluk maçında Monaco'yu 81-70 mağlup ederek kupanın sahibi oldu. Bu zafer sonrası Yalova'daki Fenerbahçeli taraftarlar, sokaklarda şampiyonluğu kutladı.

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Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray bayraklarına saldırdı - Resim: 3

Bazı taraftarlar ise Süper Lig şampiyonluğu sonrası kentin çeşitli yerlerine asılan Galatasaray bayraklarına saldırdı. Taraftarların Galatasaray bayraklarını kopardıkları anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

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Fenerbahçe taraftarı, Galatasaray bayraklarına saldırdı - Resim: 4
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