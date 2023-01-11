Fenomen dondurmacı, dans ettiği kadının kocası tarafından vuruldu
Sosyal medya hesabından kadın müşterileriyle yaptığı danslarla sosyal medyada fenomen olan dondurmacı Mehmet Dinç dans ettiği kadının kocası tarafından vuruldu.
Geçtiğimiz haftalarda kendisinden dondurma satın alan kadın müşterisiyle dans eden Mehmet Dinç, Arap kadının kocası tarafından silahla vuruldu.
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tv100'deki habere göre olayın ardından yoğun bakıma kaldırılan Mehmet Dinç tedavi altına alındı. Fenomen dondurmacı hastanedeki tedavisinin ardından taburcu oldu.
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Dinç, hastaneden taburcu olmasının ardından işinin başına döndü ve yeniden dans videoları paylaşmaya başladı. Ancak yaşadığı üzücü olay hakkında herhangi bir açıklamada bulunmadı.
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