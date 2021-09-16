Fenomen tostçu gözyaşlarıyla toprağa verildi
Niğde’nin Ulukışla ilçesinde geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden ''Tostçu Mahmut'' olarak bilinen Anıl Kurt, son yolculuğuna uğurlandı. Anne Kurt'un ''Memleketine böyle mi dönecektin'' feryadı yürekleri dağladı.
Geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybeden 'Tostçu Mahmut' olarak bilinen Anıl Kurt’un cenazesi bugün memleketi Adana’ya getirilerek hastane morguna konuldu.
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Kurt’un sabah saatlerinde hastane morgundan alınan cenazesi iş yerinin önüne getirildi.
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Burada Kurt’un annesi Selma ve babası Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu. Anne Kurt’un “Seni böyle mi karşılayacaktın, memleketine böyle mi dönecektin” diyerek ağlaması herkesin yüreğini yaktı.
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Anıl Kurt’un kız kardeşleri de fenalık geçirdi. Kurt’un cenazesi daha sonra Küçük Oba Mezarlığı'na getirildi. Burada cenazeme namazı kılındığı sırada baba Mahmut Kurt gözyaşlarına boğuldu.
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