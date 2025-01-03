Ferdi Tayfur'un akrabaları anlattı: ''Maddi manevi çok zorluklar çekti''

'AĞABEYİMLE İSTANBUL'A GİDİP TİŞÖRT ALIP SATARLARDI'

Ferdi Tayfur'un son olarak yaklaşık 1,5 yıl önce köye geldiğini söyleyen teyzesinin oğlu emekli Yusuf Fikirci (60), "Ferdi ağabey, köyümüzde ırgatlık ve muavinlik yapıyordu. Ağabeyimle birlikte tişört satarlardı. İstanbul'a gider orada 1 ay kalır geri gelirlerdi. En son İstanbul'a gittikten sonra uzun zaman gelemedi. Ben o zamanlar küçük olduğumdan ağabeyimle daha çok vakit geçirirlerdi. Çok iyi bir insandı. Köye son olarak 1,5 yıl önce teyzemin oğlunun rahatsızlanması nedeniyle geçmiş olsun ziyaretine gelmişti. Oturduk, sohbet ettik, eskileri konuştuk ama o zaman biraz rahatsızdı" dedi.